Власти Уфы рассказали, где организуют салют на 9 мая 2021 года

Власти рассказали, где в Уфе пройдет салют на 9 мая Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото:

В администрации Уфы во время оперативного совещания рассказали, где пройдет праздничный салют на 9 мая 2021 года.

Праздничный фейерверк в 2021 году будет отличаться от мероприятий в 2020 году. Напомним, что тогда власти Уфы организовали сразу 8 площадок для запуска салюта. Предполагалось, что горожане смогут любоваться зрелищем в ночном небе не выходя из дома. На такие меры пошли из-за санитарно-эпидемических требований – в администрации боялись, что массовые мероприятия поспособствуют распространению коронавируса.

ГДЕ ПРОЙДЕТ САЛЮТ НА 9 МАЯ 2021 В УФЕ

Спустя год, ситуация, по-видимому, изменилась. В городской администрации сообщили, что праздничный салют на 9 мая 2021 в Уфе пройдет лишь в двух местах – на площади Ленина на проспекте Октября и перед дворцом Машиностроителей в Черниковке.

Исходя из опыта прошлых лет, можно предположить, что салют на 9 мая в Уфе начнется в 23.00.

КСТАТИ

Одним фейерверком празднование Дня победы в Уфе не ограничится. 9 мая жителям города покажут уже традиционные «праздничные театрализованные и концертные программы».

Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова во время оперативки у Радия Хабирова рассказала, что в 2021 году чиновники планируют провести праздничные мероприятия для участников Великой Отечественной войны. Ветеранов и приравненных к ним лиц будут поздравлять на дому и во время официальных мероприятий.