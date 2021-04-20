Когда небезразлично: в Кошкином лесу проведут субботник

Еще недавно про Кошкин лес знали только жители микрорайона Глумилино, да и то не все. Сегодня это чуть ли не стратегический объект споров бизнеса, властей и общественности.

Но пришла весна – время перемен, а также время продемонстрировать свое неравнодушие. В следующие выходные в Кошкином лесу пройдет масштабная акция – Всенародный субботник. Приглашаются все желающие!

СДЕЛАТЬ СВОЙ РАЙОН ЧИЩЕ

Снега в городе почти не осталось, зато повсеместно показались те самые «подснежники»: бытовой мусор, окурки и прочие нелицеприятные вещи. А значит, самое время навести порядок.

В субботнике, который состоится 24 апреля в Кошкином лесу, главной действующей силой будут коммунальные службы и местные жители. Но здесь будут рады всем и каждому, не зависимо от места жительства и регистрации. Главное – желание сделать свой город чище и опрятнее, чтобы было приятно гулять и проводить время с близкими людьми.

- Апрель, как всегда, обнажает самые неприятные последствия человеческой деятельности. Но мы вольны это изменить – и сделать свой город лучше. Грязи и мусора – очень много, и одни только коммунальщики не справятся – нам нужно помочь. Поэтому мы приглашаем поучаствовать в субботнике всех желающих, - говорят организаторы акции.

СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Это будет не самый обычный субботник – а чуть ли не праздник. Во-первых, поучаствовать в акции – шанс сделать доброе дело. А во-вторых, это еще и возможность приятно провести время, познакомиться с единомышленниками.

Кроме этого, все желающие смогут высказаться относительно будущего Кошкиного леса – предложить свои идеи по благоустройству «Кошкиного парка».

Чтобы было веселее наводить чистоту приглашенный диджей создаст нужную атмосферу. А еще здесь будет организована полевая кухня – всех участников непременно накормят вкусным горячим обедом.

Когда: 24 апреля, с 10 до 14 часов. Где: Кошкин лес (микрорайон Глумилино).

Место встречи - между домами бульвар Давлеткильдеева, 5 и Рудольфа Гурьева, 9 Приходите!